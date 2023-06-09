Karşıyaka'nın en eski futbolcusu Metin Peker, yuvada kalmak istiyor

TFF 3'üncü Lig'de Karşıyaka'nın kadrodaki en eski futbolcusu olan Metin Peker, yeni sezonda da yuvada kalmak istiyor. 30 yaşındaki stoper, sözleşmesinin sona ermesine rağmen Karşıyaka'da kalmak istediğini belirtti.

TFF 3'üncü Lig'de Karşıyaka'nın kadrodaki en eski futbolcusu olan Metin Peker, yeni sezonda da yuvada kalmak istiyor.

Altyapısına 2009'da adımını attığı yeşil-kırmızılılarda 2011'de profesyonel olup 12 senedir A takımda yer alan 30 yaşındaki stoperin sözleşmesi sona erdi. Kaf-Kaf'ta 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de 223 maçta forma giyen, 5 sene süren transfer yasağı açıldıktan sonra da 2 sezondur yapılan birçok takviyeye rağmen formasını bırakmayan Metin, "Sözleşmem kağıt üzerinde bitti ama gönlüm Karşıyaka'dan yana. Kaç senedir burada emek verdim, burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. Kariyerimde şampiyonluk yazacaksa Karşıyaka'da yazsın istiyorum" dedi.

Metin, önceki sezon Bornova Stadı'nda Alsancak Stadı'ndan daha iyi atmosfer yakaladıklarını da dile getirerek sezon boyunca kendilerine her şartta destek veren taraftarlara teşekkür etti.