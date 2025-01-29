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Karşıyaka'nın Borcu 503 Milyon TL'ye Yükseldi

Karşıyaka'nın Borcu 503 Milyon TL'ye Yükseldi
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İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka'nın mevcut borcunun 503 milyon TL olduğu açıklandı. Kulübün borcu, 10 ayda 103 milyon TL artış gösterdi. Başkan İlker Ergüllü'nün istifasının ardından borç yükü nasıl yönetilecek merak ediliyor.

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka'nın, mevcut borcunun 503 milyon TL olduğu öğrenildi.

Ekonomik anlamda tarihinin en zor günlerini yaşayan Karşıyaka'da borç miktarı her geçen gün büyümeye devam ediyor. İzmir'in en köklü kulüplerinden birisi olan yeşil-kırmızılıların, mevcut borcunun 503 milyon TL olduğu öğrenildi. 112 yıllık koca çınarın şu andaki borcunun 350 milyon TL'sinin kamu borcu olduğu belirtilirken 96 milyon TL'sinin ise yönetici borcu olduğu ifade edildi. Kaf-Kaf'ın kulüpte basketbol oynamış eksi oyuncularına ise 50 milyon TL'lik bir borcunun olduğu bildirildi. Diğer borçların ise kulübe iş yapan kişi veya şirketlere olduğu öğrenildi. Başkan İlker Ergüllü'nün de istifa etmesiyle başkansız kalan yeşil-kırmızılıların bu borç yüküyle nasıl bir yol çizeceği ise merakla bekleniyor.

Haziran 2024'te borç 400 milyon TL olarak açıklanmıştı

Yeşil-kırmızılı kulüpte, Haziran 2024'te yapılan genel kurulda kulübün 30 Nisan 2024 tarihiyle 400 milyon 684 bin TL borcu olduğu ifade edilmişti. O dönem genel kurulda açıklanan yönetici borçları 43 milyon 862 bin, vergiler 53 milyon 42 bin ve SGK ödemeleri 37 milyon 820 bin TL olarak belirtilmişti. Şu anda ise borcun 503 milyon TL olmasıyla yaklaşık 10 ayda borç 103 milyon TL artmış oldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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