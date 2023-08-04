Karşıyaka'nın Bolu kampı hazırlık maçları programı belli oldu

Karşıyaka, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. İlk etapta Adanaspor ve Çankaya FK ile hazırlık maçları yapacak olan Karşıyaka, ikinci etapta da en az üç maç yapacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Karşıyaka'nın özel maç programı belli oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Karşıyaka, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da gerçekleştirdiği kampla sürdürüyor. Şu ana kadar yaptığı dokuz transferle şampiyonluğun en önemli favorilerinden biri olan Karşıyaka'nın, Bolu kampında oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Yeşil-kırmızılılar, Bolu kampının ilk etabında iki hazırlık maçı yapacak. Karşıyaka, ilk maçını 6 Ağustos Pazar günü Adanaspor ile karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi, kamptaki ikinci mücadelesini ise 9 Ağustos Çarşamba günü Çankaya FK ile oynayacak. İkinci etap kampını da Bolu'da yapacak olan Kaf-Kaf'ın o süreçte de en az üç hazırlık maçı yapması bekleniyor. - İZMİR