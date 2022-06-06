Karşıyaka'nın acelesi yok - Haberler

Karşıyaka'nın acelesi yok TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi iç transferi tamamlayıp kadrosunu çok büyük oranda koruyan Karşıyaka, dış transferde aceleci davranmayacak. TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi iç transferi tamamlayıp kadrosunu çok büyük oranda koruyan Karşıyaka, dış transferde aceleci davranmayacak. Geçen sezonki bütün as oyuncuları takımda kalan Kaf-Kaf, transferde piyasanın biraz düşmesini, talip olduğu üst ligden isimlerin karar vermelerini bekleyecek. Elinde kalabalık bir kadro bulunan yeşil-kırmızılılar, 11 Temmuz'da İzmir'de başlayacak ilk etap çalışmalarına kadar birkaç nokta takviye yapmayı planlıyor. Transferde santrfor, kanat, orta saha ve stoper alıp ilk etapta 4 isimle kadrosunu güçlendirmek isteyen Karşıyaka'da takımdan eleme alınan isimlere göre yapılacak. Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka Spor Haberler

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