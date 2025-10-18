Karşıyaka, Nazillispor'u 1-0 Mağlup Etti
TFF 3. Lig 4. Grup 7. haftasında Karşıyaka, İzmir'de konuk ettiği Nazillispor'u 1-0'lık skorla geçti. Karşıyaka'nın golünü Yasin Uzunoğlu 32. dakikada kaydetti, Nazillispor'dan Emir Yıldız kırmızı kartla oyundan atıldı.
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Birkan Altındaş, Abdullah Melih Karaduman, Burak Celep
Karşıyaka: Muharrem Tunay Meral, Harun Kaya, Erol Zöngür, Hıdır Aytekin, Ferdi Burgaz Tolga Ünlü (Berat Şahin dk. 60), Alpay Eroğlu, Mehmet Güneş (Doğanay Avcı dk. 60), Mücahit Aslan (Samet Sargın dk. 69), Erhan Öztürk (Hamza Küçükköylü dk. 90), Yasin Uzunoğlu (Ensar Akgün dk. 90)
Nazillispor: Mehmet Mert Pala, Ahmet Buğra Güven (Emir Yıldız dk. 20), Ahmet Arda Çakmak (Eray Halidi dk. 85), Talha Erdoğan, Bertuğ Başdemir (Yusuf Mert Yıldırım dk. 46), Ömer Çetinbaş, Yunus Teke (Hüseyin Öztürk dk. 69), Recep Metin, Emirhan Uzun, Abdulmelik Hanalp, Taner Türk
Gol: Yasin Uzunoğlu (dk. 32) (Karşıyaka)
Kırmızı kart: Emir Yıldız (dk. 90+1) (Nazillispor)
Sarı kartlar: Yasin Uzunoğlu, Doğanay Avcı, Erhan Öztürk (Karşıyaka), Taner Türk, Recep Metin (Nazillispor) - İZMİR