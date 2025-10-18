Haberler

Karşıyaka, Nazillispor'u 1-0 Mağlup Etti

Karşıyaka, Nazillispor'u 1-0 Mağlup Etti
TFF 3. Lig 4. Grup 7. haftasında Karşıyaka, İzmir'de konuk ettiği Nazillispor'u 1-0'lık skorla geçti. Karşıyaka'nın golünü Yasin Uzunoğlu 32. dakikada kaydetti, Nazillispor'dan Emir Yıldız kırmızı kartla oyundan atıldı.

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Birkan Altındaş, Abdullah Melih Karaduman, Burak Celep

Karşıyaka: Muharrem Tunay Meral, Harun Kaya, Erol Zöngür, Hıdır Aytekin, Ferdi Burgaz Tolga Ünlü (Berat Şahin dk. 60), Alpay Eroğlu, Mehmet Güneş (Doğanay Avcı dk. 60), Mücahit Aslan (Samet Sargın dk. 69), Erhan Öztürk (Hamza Küçükköylü dk. 90), Yasin Uzunoğlu (Ensar Akgün dk. 90)

Nazillispor: Mehmet Mert Pala, Ahmet Buğra Güven (Emir Yıldız dk. 20), Ahmet Arda Çakmak (Eray Halidi dk. 85), Talha Erdoğan, Bertuğ Başdemir (Yusuf Mert Yıldırım dk. 46), Ömer Çetinbaş, Yunus Teke (Hüseyin Öztürk dk. 69), Recep Metin, Emirhan Uzun, Abdulmelik Hanalp, Taner Türk

Gol: Yasin Uzunoğlu (dk. 32) (Karşıyaka)

Kırmızı kart: Emir Yıldız (dk. 90+1) (Nazillispor)

Sarı kartlar: Yasin Uzunoğlu, Doğanay Avcı, Erhan Öztürk (Karşıyaka), Taner Türk, Recep Metin (Nazillispor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
