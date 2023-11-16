Karşıyaka, Mustafa Sarıgül ile anlaşmaya yakın

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka, teknik direktör Ersin Aka ile yollarını ayırdıktan sonra Vanspor'dan ayrılan Mustafa Sarıgül ile anlaşmaya yakın. Kaleci Erdoğan Açar ise Gümüşhane Sportif'te gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka'da Teknik Direktör Ersin Aka ile yolları ayıran yönetim, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve yarışı veren Vanspor'dan ayrılan Mustafa Sarıgül'le anlaşmaya yakın. İlk etapta Cihat Arslan ismi üzerinde yoğunlaşan yeşil-kırmızılıların tecrübeli teknik adamla anlaşma sağlayamadığı öğrenilirken, temasa geçilen Mustafa Sarıgül, Kaf-Kaf'a yeşil ışık yaktı.

Yönetimin 51 yaşındaki teknik patron Sarıgül'le masaya oturup el sıkışması bekleniyor. Daha önce 24Erzincanspor, Düzcespor, Osmaniyespor, Esenler Erokspor ve 68 Aksaray Belediyespor'da çalışan teknik direktör Mustafa Sarıgül, 3'üncü Lig'de 2021-22'de Erokspor'la geçen sezon ise Aksaray ile şampiyonluk yaşadı. Bu arada Ersin Aka'nın ise Vanspor'la prensipte anlaştığı iddia edildi.

KALECİ ERDOĞAN GÖZDE OLDU

Karşıyaka'da son 2 sezonda fazla forma şansı bulamayınca Gümüşhane'ye transfer olan kaleci Erdoğan Açar, Karadeniz ekibindeki performansıyla alkış topladı. Yeşil-kırmızılı kulüpte geçmiş yıllarda iki kez Play-Off müsabakalarında görev yapan tecrübeli kaleci, altyapısından yetiştiği kulüple yollarını ayırdıktan sonra imza attığı Gümüşhane Sportif'in gözdesi oldu. Gümüşhane'de ilk 3 hafta yedek kaldıktan sonra son 7 karşılaşmada eldivenleri devralan Erdoğan, son 4 müsabakada kalesini gole kapattı. 25 yaşındaki kaleci bu performansıyla haftanın karmasına seçildi.