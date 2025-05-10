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Karşıyaka, Muşspor ile Play-Off Finali Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor

Karşıyaka, Muşspor ile Play-Off Finali Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor
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3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonu ikinci sırada tamamlayan Karşıyaka, Play-Off'ta Muşspor ile final maçına çıkacak. İlk maç 15 Mayıs'ta oynanacak.

İZMİR,

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 26 Nisan'da sona eren normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak Play-Off'ta adını direkt grup finaline yazdıran Karşıyaka'nın rakibi Muşspor oldu. Muş ekibi, ilk maçta deplasmanda 4-0 yendiği Belediye Kütahyapor'u evinde de 4-1 mağlup ederek grup finaline adını yazdırdı. Kaf-Kaf eşleşmede rakibine 15 Mayıs Perşembe günü ilk maçta deplasmanda konuk olacak. Yeşil-kırmızılı ekip Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 19 Mayıs Pazartesi günü oynanacak rövanşta ise ligin son haftasındaki Bursaspor maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan aldığı ceza nedeniyle taraftarından yoksun olacak. Konuk Muş taraftarları ise statta deplasman tribününe girebilecek.

Karşıyaka normal sezonda evinde 2-1 yendiği Muşspor'la rövanşta deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Teknik Direktör Fatih Çardak yönetiminde özellikle sezonun ikinci yarısında büyük çıkış yapan Muş ekibi, Karşıyaka beraberliği hariç lig ve Play-Off'ta oynadığı son 13 maçın 12'sini kazandı. Muşspor, grubu 60 puanlı Karşıyaka'nın ardından 58 puanla üçüncü tamamladı. Fatih Çardak'ın yardımcılığını Kaf-Kaf'ın eski futbolcularından Mustafa Sevgi yapıyor. Karşıyaka turu geçerse tarafsız sahadaki finalde 2'nci Grup'taki Balıkesirspor-Mazıdağı Fosfatspor eşleşmesinden gelecek takımla 2'nci Lig'e çıkmak için karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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