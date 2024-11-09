Üye Girişi
Haberler

Karşıyaka, Moral İçin Muş Spor ile Karşılaşıyor

Karşıyaka, Moral İçin Muş Spor ile Karşılaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3'üncü Lig'de üst üste 7 galibiyetle lider olan Karşıyaka, yönetim belirsizliği ve oyuncuların kaybettiği motivasyon sonrası Muş Spor ile 10 Kasım'da bir maça çıkacak. Maçta Gökhan Şensan ve Mustafa Kemal Atatürk anılacak.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 7 galibiyetle namağlup liderliğe kurulduktan sonra önce Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın ani vefatıyla sarsılan, ardından Ergene Velimeşespor deplasmanını tek golle kaybederek zirveden olan, hafta içini de yönetimin istifalarla düşmesi sonrası belirsizlik içinde geçiren Karşıyaka, yarın moral için sahaya çıkacak. Yeşil-kırmızılı ekip Alsancak Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Muş Spor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları maraton tribün 125, numaralı alt 250, VIP A ve C 600, VIP B 1000 TL olarak açıklandı.

Karşıyakalı futbolcular ve taraftarlar, 10 Kasım'a denk gelen maçta hem vefatıyla camiayı yasa boğan Gökhan Şensan'ı hem de ölümünün 86'ncı yılında Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anacak. Grupta geçen hafta 1 puan farkla Bursaspor'a geçilip ikinci sıraya gerileyen İzmir ekibinin 22 puanı, Muş ekibinin 14 puanı bulunuyor.

Yeşil-kırmızılılarda yönetim düşmesine rağmen cuma günü takıma önceki hafta iç sahada alınan Tokat Plevnespor galibiyetinin primleri dağıtılarak moral aşılanmaya çalışılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi

Ekonomide "Faiz sebep, enflasyon sonuç" anlayışına geri dönülebilir

 Enes Güran duruşma biterken Nevzat'a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz

Enes Güran, Nevzat Bahtiyar'a duruşma çıkışı böyle bağırdı

 Metiner'den tartışma yaratan Hizbullah çıkışı: PKK'ya sağladığımız şansı neden onlardan esirgeyelim?

"PKK'ya sağladığımız şansı neden onlardan esirgeyelim"
Stellantis'ten Türkiye'deki Citroen C3 ve DS3 modelleri için geri çağırma ilanı

Ünlü otomotiv firması Türkiye'deki modellerini geri çağırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Beyza yüzünde iz kalacak mı, son hali nasıl? Manisa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Beyza devam edecek mi? İstanbul elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Doğa Çitçi kimdir? MasterChef Doğa Çitçi kimdir? 9-10 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Oktay Kaynarca'nın saçı peruk mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.