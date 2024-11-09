Karşıyaka, Moral İçin Muş Spor ile Karşılaşıyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 7 galibiyetle namağlup liderliğe kurulduktan sonra önce Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın ani vefatıyla sarsılan, ardından Ergene Velimeşespor deplasmanını tek golle kaybederek zirveden olan, hafta içini de yönetimin istifalarla düşmesi sonrası belirsizlik içinde geçiren Karşıyaka, yarın moral için sahaya çıkacak. Yeşil-kırmızılı ekip Alsancak Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Muş Spor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları maraton tribün 125, numaralı alt 250, VIP A ve C 600, VIP B 1000 TL olarak açıklandı.

Karşıyakalı futbolcular ve taraftarlar, 10 Kasım'a denk gelen maçta hem vefatıyla camiayı yasa boğan Gökhan Şensan'ı hem de ölümünün 86'ncı yılında Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anacak. Grupta geçen hafta 1 puan farkla Bursaspor'a geçilip ikinci sıraya gerileyen İzmir ekibinin 22 puanı, Muş ekibinin 14 puanı bulunuyor.

Yeşil-kırmızılılarda yönetim düşmesine rağmen cuma günü takıma önceki hafta iç sahada alınan Tokat Plevnespor galibiyetinin primleri dağıtılarak moral aşılanmaya çalışılmıştı.