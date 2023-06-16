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Karşıyaka, Mersin İdmanyurdu oyuncularına göz dikti

Karşıyaka, Mersin İdmanyurdu oyuncularına göz dikti

Spor Haberleri

Karşıyaka, teknik direktör Ersin Aka ile anlaştıktan sonra Mersin İdmanyurdu'nun oyuncuları Christofer Gürkan David, Erdem Beytaş, Umut Aydın ve Tunç Murat Behram'a transfer teklifi yapacak.

p>TFF 3'üncü Lig'de teknik direktörlük görevi için Yeni Mersin İdmanyurdu'nu geçen sezon aynı grupta şampiyon yapan Ersin Aka'yla anlaşan Karşıyaka, transferde de Akdeniz ekibinin oyuncularına kanca atacak. Karşıyaka, 2'nci Lig'e çıkan Mersin İdmanyurdu'nun geçen sezon parlayan Christofer Gürkan David, Erdem Beytaş, Umut Aydın gibi oyuncularla ilgili kararını bekleyecek. Bucaspor 1928'den kiralık olan Tunç Murat Behram da Mersin'e ikinci yarıda yarım sezonda 8 gollük katkı verdi. Yeşil-kırmızılı ekip, özellikle hücum ve orta sahaya yapılacak takviyelerde bu oyuncuları gündeme alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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