Karşıyaka, Merkezefendi'yi Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

Baskketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, evinde Merkezefendi Belediyesi Basket'i 76-69 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Maçta Moore, Manning ve Young'ın etkili performansları ön plana çıktı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Batuhan Söylemezoğlu

KARŞIYAKA: Moore 18, Samet 5, Chiozza 8, Manning 18, Alston 2, Young 17, Egemen Güven 8, Tarrant, Mert

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Griffin 11, Smith, Cazalon 12, Hawkins 6, Mahir 19, Emre 8, Ömer Can 5, Badzim 6, Roberts 2, Erbey Kemal

1'İNCİ PERİYOT: 24-13

İLK YARI: 40-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-49

BASKETBOL Süper Ligi 2'nci hafta mücadelesinde Karşıyaka evinde Merkezefendi Belediyesi Basket'i 76-69 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya 4-0'lık seriyle başlayan Merkezefendi Belediyesi Basket'e 5-0'lık seriyle yanıt veren Karşıyaka, son 2 dakikadaki etkili oyunuyla üstünlük kurdu. Ev sahibi ekip Moore'un son saniye üçlüğü ile periyodu 11 sayı önde kapattı: 24-13. İkinci çeyrekte Manning ve Young'ın etkili oyunuyla farkı 16'ncı dakikada 19 sayıya (39-20) kadar çıkaran yeşil-kırmızılı ekip karşısında konuk ekip Ömer Can ve Griffin'le skor üretse de Karşıyaka soyunma odasına 12 sayı önde girdi: 40-28.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyrekte savunmasını sertleştiren ev sahibi ekip 25'inci dakikayı 21 sayı önde tamamladı: 54-33. Merkezefendi Belediyesi Basket, hücumlardan boş dönen rakibine Mahir ve Emre'nin sayılarıyla yanıt verip çeyrek sonunda farkı 9 sayıya indirdi: 58-49. Final periyoduna Cazalon'un 3 sayılık basketiyle başlayan Denizli temsilcisi 35'inci dakikada Mahir'in basketiyle farkı 6'ya indirdi: 69-63. Karşıyaka son bölümünde hata yapmadı ve maçı kazandı: 76-69.

