Karşıyaka Medicalpoint, Yeşilyurt ile karşılaşacak

İZMİR,

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi'nde son 2 maçında deplasmanda İstanbul BŞB ve lider Bahçelievler Belediyespor'a yenilerek ilk 4'teki yerini kaybeden Karşıyaka Medicalpoint yarın deplasmanda Yeşilyurt ile karşı karşıya gelecek. Yeşilyurt Spor Salonu'ndaki randevu saat 17.00'de başlayacak. Karşıyaka üst üste İstanbul'da oynayacağı 3'üncü deplasman maçında bu kez zafer elde etmeyi hedefliyor. Son 2 maçında Aras Kargo ve Bodrum Belediyespor'a yenilen Göztepe ise 14.00'te Vakıfbank'ın konuğu olacak.