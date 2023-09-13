Karşıyaka Medicalpoint, Mustafa Baykara anısına voleybol turnuvası düzenliyor

Karşıyaka Medicalpoint, yıllar sonra Sultanlar Ligi'ne dönmeyi hedefleyen Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekibi olarak, kulübün sembol taraftarlarından Mustafa Baykara'nın anısına özel bir turnuva düzenleyecek. Turnuvaya Karşıyaka, Eskişehir Peymanspor, Çanakkale Belediyespor ve İlbank SK kulüpleri katılacak.

Bu sezon yıllar sonra Sultanlar Ligi'ne dönmeyi hedefleyen Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekibi Karşıyaka Medicalpoint, 27 Ağustos'ta vefat eden kulübün sembol taraftarlarından Mustafa Baykara'nın anısına özel bir turnuva düzenleyecek.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda 14-16 Eylül tarihleri arasında, "Etendim Mustafa Voleybol Turnuvası" ismiyle yapılacak organizasyona ev sahibi Karşıyaka'nın yanı sıra Eskişehir Peymanspor, Çanakkale Belediyespor ve İlbank SK kulüpleri katılacak. Müsabakalar taraftara açık ve girişler ücretsiz olacak. Organizasyonda yarın ilk maçlarda saat 15.00'te Karşıyaka Medicalpoint ile İlbank, saat 18.00'de ise Çanakkale Bld ile Eskişehir Peyman karşılaşacak.