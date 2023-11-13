Karşıyaka Medicalpoint lideri mağlup etti

Karşıyaka Medicalpoint, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda lider Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda konuk ettiği lider Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Karşıyaka Medicalpoint, taraftarının önünde puan kaybı yaşamadan 3'te 3 yaptı.

Yeşil-kırmızılı ekip, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştığı rakipleri Edremit Belediye Altınoluk ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0, Bahçelievler'i ise 3-1 dize getirdi. Deplasmanda çıktığı 2 karşılaşmada Havran Bld ve Göztepe'ye 3-2'lik skorlarla mağlup olan Kaf-Kaf, 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 11 puan toplayıp 3'üncü sırada yer buldu.