Karşıyaka Medicalpoint Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde Evinde Yenilgi Yüzü Görmedi
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Karşıyaka Medicalpoint, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde bu sezon evinde oynadığı maçlarda 3'te 3 yaparak yenilgi yüzü görmedi. İç sahada gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Karşıyaka Medicalpoint, deplasmanda ise farklı bir görüntü sergiliyor.
Karşıyaka Medicalpoint, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde bu sezon evinde oynadığı maçlarda 3'te 3 yaparak yenilgi yüzü görmedi.
Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Medicalpoint, bu sezon iç sahada ve dış sahada gösterdiği performansla iki farklı görüntü çizmeye devam ediyor. Yeşil-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı maçlarda Havran Belediye ve Göztepe müsabakalarını kaybederken, iç saha karşılaşmalarında ise tam tersi bir görüntü çizdi. İzmir ekibi, evinde oynadığı maçlarda Edremit Belediye Altınoluk ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0, Bahçelievler'i ise 3-1'lik skorla geçmeyi başardı. Böylece Karşıyaka Medicalpoint, bu sezon taraftarının önünde çıktığı 3 maçta da 3 galibiyet alarak yenilgi yüzü görmedi. - İZMİR