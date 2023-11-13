Karşıyaka Medicalpoint Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde Evinde Yenilgi Yüzü Görmedi

Karşıyaka Medicalpoint, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde bu sezon evinde oynadığı maçlarda 3'te 3 yaparak yenilgi yüzü görmedi.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Medicalpoint, bu sezon iç sahada ve dış sahada gösterdiği performansla iki farklı görüntü çizmeye devam ediyor. Yeşil-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı maçlarda Havran Belediye ve Göztepe müsabakalarını kaybederken, iç saha karşılaşmalarında ise tam tersi bir görüntü çizdi. İzmir ekibi, evinde oynadığı maçlarda Edremit Belediye Altınoluk ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0, Bahçelievler'i ise 3-1'lik skorla geçmeyi başardı. Böylece Karşıyaka Medicalpoint, bu sezon taraftarının önünde çıktığı 3 maçta da 3 galibiyet alarak yenilgi yüzü görmedi. - İZMİR