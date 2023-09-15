Karşıyaka Medicalpoint, 'Etendim Mustafa' Anısına Turnuvaya Galibiyetle Başladı

Karşıyaka Medicalpoint, kısa bir süre önce vefat eden yeşil-kırmızılı kulübün sembolü haline gelen taraftarlarından 'Etendim Mustafa' lakaplı Mustafa Baykara anısına düzenlediği turnuvaya galibiyetle başladı.

Bu sezon yıllar sonra Sultanlar Ligi'ne dönmeyi hedefleyen Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekibi Karşıyaka Medicalpoint, 27 Ağustos'ta vefat eden kulübün sembol taraftarlarından 'Etendim Mustafa' lakaplı Mustafa Baykara'nın anısına özel bir turnuva düzenledi. Turnuvanın ilk maçında İlbank ile karşılaşan Kaf- Kaf parkeden 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Kaf-Kaf, dördüncü sette işi bitirdi

İlk seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçen Karşıyaka, İkinci sette de rakibini 25-18'lik skorla geçerek durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette toparlanan İlbank, 25-23'lük skorla durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü sete etkili başlayan Karşıyaka, rakibini son anlarda bulduğu sayılarla 26-24 geçerek mücadeleyi 3-1 kazandı. Turnuvanın ikinci maçında yeşil-kırmızılılar, Eskişehir Peyman ile karşılaşacak. - İZMİR