Karşıyaka Medicalpoint-Edremit Belediyesi Altınoluk maçı tüm kız çocuklarına ücretsiz

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde oynanacak Karşıyaka Medicalpoint-Edremit Belediyesi Altınoluk maçı, 11 Ekim Dünya Kız Çocuklar Günü kapsamında tüm kız çocuklarına ücretsiz olacak. Genç ve çocuklara sporla eğlencenin iç içe geçtiği bir gün yaşatılacak.

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde 15 Ekim Pazar günü oynanacak Karşıyaka Medicalpoint- Edremit Belediyesi Altınoluk maçı, 11 Ekim Dünya Kız Çocuklar Günü kapsamında tüm kız çocuklarına ücretsiz olacak. Karşıyaka Medicalpoint, genç ve çocuklara sporla eğlencenin iç içe geçtiği bir gün yaşatacak. Pazar günü saat 16.00'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak maça 18 yaş altındaki tüm genç voleybolseverler de davet edildi.

Gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan ve olumsuz yaşam biçimlerinden korumanın en güzel yolunun spor olduğunu belirten Karşıyaka Medicalpoint Voleybol Şube Başkanı Veysi Kubba, "Zübeyde Hanım'ın Kızları, Karşıyaka Medicalpoint Kadın Voleybol Takımı'mız, kız çocuklarımız başta olmak üzere tüm genç ve çocuklarımız için birer rol model" diye konuştu.

"Sporla ilgilenen fidanlarımızın sağlıklı, kültürlü ve disiplinli bir hayata adım attığı bilinciyle, onları spora teşvik etmek için her zaman elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diyen Kubba, "Bu kapsamda 11 Ekim Dünya Kız Çocuklar Günü vesilesiyle Karşıyaka olarak pazar günü oynanacak maçı ücretsiz olarak tüm kız çocuklarımıza armağan etmeye karar verdik. Kız çocuklarımızın yanı sıra 18 yaş altı tüm gençlerimizi de spor ve coşkunun doruğa çıkacağı bu karşılaşmaya davet ediyoruz" dedi.