Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda Karşıyaka Medicalpoint, düşme hattındaki Çanakkale Belediyespor ile karşılaşacak. Maç Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak.

Karşıyaka Medicalpoint, Çanakkale Belediyespor ile karşılaşacak

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda geçen hafta deplasmanda VakıfBank'ı 3-0 yenen 5'inci sıradaki Karşıyaka Medicalpoint yarın evinde düşme hattındaki Çanakkale Belediyespor'la karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak 11'inci hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Öğrencilerin ücretsiz izleyebileceği maçın bilet fiyatı 50 TL olarak belirlendi. Geçen hafta deplasmanda Edremit Belediye Altınoluk'u 3-1 mağlup eden zirve takipçisi Göztepe ise deplasmanda 18.00'de lider Bahçelievler Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.