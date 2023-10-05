Karşıyaka Medicalpoint, bütçede küçülmeye gidileceği iddialarını yalanladı

Karşıyaka Medicalpoint, bütçede küçülmeye gidileceği ile ilgili iddialara ilişkin bir açıklama yaptı.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni sezona sayılı günler kala 2 önemli yabancı oyuncusuyla yollarını ayıran Karşıyaka Medicalpoint, bütçede de küçülmeye gidileceği yönündeki iddialara yönelik açıklama yaptı. Yapılan açıklamada yabancı oyuncular konusunda verilen kararların uzun zamandır değerlendirilip teknik ekibin raporuyla alındığı, şube bütçesinin ise azalmayıp aksine arttırılmaya çalışıldığı duyuruldu.

İzmir ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Hazırlık sürecinde yapılan değerlendirme sonucu teknik ekibimizin raporları doğrultusunda yönetim kurulumuz yabancı sporcularımız ile yolları ayırma kararı almıştır. Bu karar, daha iyi oyuncuların alınması ve ileride oluşacak transfer fırsatlarını değerlendirmek için alınmıştır.

Güçlü altyapımız ile teknik ekibimizin raporu doğrultusunda gerekli görülürse takımımıza katkı yapacak sporcu transferleri gündemimizde daima olacaktır. Yapılacak yerinde takviyeler ile hedeflerimizde hiçbir şaşma olmadan yürümeye devem edeceğiz.

Voleybolu tabana yaymak ve çocuklarımıza sevdirmek en büyük idealimizdir. Yapılan VIP bilet çalışması kulübümüze gelir kazandırmak ve çocuklarımızı ağırlamak için yapılmış yeni bir planlamadır. Ayrıca kulübümüz, altyapı sporcularına kombine biletlerini 'bedelsiz olarak' verecektir. Reşat Yazıcıoğulları ve ekibi kulübümüz için her branşın teknik ekibi gibi çok değerli ve güven duyduğumuz bir ekiptir. Voleybolun daha iyi yerlere gelebilmesi hedeflerimize ulaşabilmek için teknik ekibimizin özverili çalışmaları devam etmektedir." - İZMİR