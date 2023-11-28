Karşıyaka Medicalpoint Başantrenörü Reşat Yazıcıoğulları İstifa Etti

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu ekiplerinden Karşıyaka Medicalpoint Başantrenörü Reşat Yazıcıoğulları, yeşil-kırmızılı yönetime istifasını sunduğu öğrenildi. Bu akşam toplanacak olan yönetim kurulunun ise yapılacak toplantıdan sonra olumlu veya olumsuz karar vermesi bekleniyor.

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka Medicalpoint, üst üste alınan mağlubiyetlerden sonra hedefinden şaşarak ligde 5. sıraya kadar geriledi. Durum böyle olunca yeşil-kırmızılıların başantrenörü Reşat Yazıcıoğulları da çözümü istifa etmekte buldu. Tecrübeli çalıştırıcının istifasını Voleybol Şube Başkanı Veysi Kubba'ya ilettiği öğrenilirken, yeşil-kırmızılı yönetimin de akşam gerçekleştireceği toplantıdan sonra net bir karar vermesi bekleniyor.

Öte yandan Karşıyaka'daki görevine 2020 yılında başlayan Reşat Yazıcıoğulları, antrenörlük kariyerinde A Milli Takımı çalıştırma başarısı da gösterdi. - İZMİR