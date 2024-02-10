Karşıyaka Medicalpoint, Aras Kargo ile karşılaşacak

İZMİR,

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi'nde ilk 4 yarışı veren Karşıyaka Medicalpoint yarın evinde zirve takipçisi Aras Kargo ile kozlarını paylaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak 19'uncu hafta müsabakası saat 16.00'da başlayacak. Kendisi gibi İzmir'i temsil eden rakibine ilk yarıda deplasmanda 3-1 mağlup olan yeşil-kırmızılılar bu kez kazanıp Play-Off iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Karşıyaka grupta çıktığı 16 maçta aldığı 9 galibiyetle 5'inci sırada, Aras Kargo ise 12 galibiyetle 2'nci basamakta yer alıyor.