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Karşıyaka Medical Point, yeni antrenörüyle VakıfBank'a konuk olacak

2 Aralık 2023 12:57 Son Güncelleme: 12:59 Abone Ol

Karşıyaka Medical Point, Bodrumspor'a yenildikten sonra antrenör değişikliğine gitti ve yeni antrenörü Gökhan Öner yönetimindeki ilk maçını VakıfBank'a karşı oynayacak. Göztepe ise galibiyet serisini sonlandırdıktan sonra Edremit Belediye Altınoluk ile deplasmanda karşılaşacak.