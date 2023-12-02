Karşıyaka Medical Point, yeni antrenörüyle VakıfBank'a konuk olacak
Karşıyaka Medical Point, Bodrumspor'a yenildikten sonra antrenör değişikliğine gitti ve yeni antrenörü Gökhan Öner yönetimindeki ilk maçını VakıfBank'a karşı oynayacak. Göztepe ise galibiyet serisini sonlandırdıktan sonra Edremit Belediye Altınoluk ile deplasmanda karşılaşacak.
İZMİR,
KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda geçen hafta evinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a 3-0 yenildikten sonra Başantrenör Reşat Yazıcıoğulları ile yollarını ayıran Karşıyaka Medical Point, yeni çalıştırıcısı Gökhan Öner önderliğindeki ilk maçında yarın VakıfBank deplasmanına çıkacak. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak.
Geçen hafta evinde Havran Belediyespor'a 3-1 yenilerek 4 haftalık galibiyet serisi sona eren Göztepe ise deplasmanda 16.00'da Edremit Belediye Altınoluk ile karşı karşıya gelecek. Bu maçta Göztepe taraftarı güvenlik gerekçesiyle salona alınmayacak.