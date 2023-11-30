Karşıyaka Medical Point'te başantrenör değişikliği

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu ekiplerinden Karşıyaka Medical Point'te istifa eden başantrenör Reşat Yazıcıoğulları'nın yerine yardımcısı Gökhan Öner getirildi.

Görev değişimi için yapılan törene Voleybol Şube Başkanı Veysi Kubba, Reşat Yazıcıoğulları ve Gökhan Öner katılırken, iki antrenöre plaket veren Kubba, Karşıyaka'ya yakışan bir veda töreni ile yeni dönemin başladığını ifade etti. Gökhan Öner'e güvendiklerini belirten Veysi Kubba, hedefe kilitlenerek başarılı bir sezon geçireceklerini, takımın en iyi yerlere gelmesi için omuz omuza çalışacaklarını ve başarılarla dolu yeni bir döneme kapı açılacağına inandıklarını söyleyerek, "A Milli Takım formasını 200'ün üstünde giymiş değerli antrenörümüz Gökhan Öner'i başantrenör olarak atamış bulunmaktayız" dedi.