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Karşıyaka Medical Point'te Antrenör Değişikliği

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TVF Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Medical Point'te, Antrenör Reşat Yazıcıoğlulları'nın yerine yardımcısı Gökhan Öner'in getirildiği açıklandı.

TVF Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Medical Point'te, Antrenör Reşat Yazıcıoğlulları'nın yerine yardımcısı Gökhan Öner'in getirildiği açıklandı.

Karşıyaka Medical Point'te üst üste alınan başarısız sonuçlardan sonra geçtiğimiz günlerde Antrenör Reşat Yazıcıoğlulları, yeşil-kırmızılı yönetime istifa dilekçesini verdiği öğrenilmişti. Bu olay üzerine harekete geçen Karşıyaka Voleybol Şubesi, bir toplantı gerçekleştirerek tecrübeli çalıştırıcının istifa kararını kabul etti. İzmir temsilcisi, antrenörlük görevine de Reşat Yazıcıoğlulları'nın yardımcılığını yapan Gökhan Öner'in getirildiğini açıkladı.

Görev değişimi için yapılan törene; Voleybol Şube Başkanı Veysi Kubba, Reşat Yazıcıoğulları ve Gökhan Öner katılırken, Kubba iki antrenöre de plaket vererek, Karşıyaka'ya yakışan bir veda töreni ile yeni dönemin başladığını ifade etti. Gökhan Öner'e güvendiklerini belirten Voleybol Şube Başkanı Veysi Kubba, hedefe kilitlenerek başarılı bir sezon geçireceklerini, takımın en iyi yerlere gelmesi için omuz omuza çalışacaklarını ve başarılarla dolu yeni bir döneme kapı açılacağına inandıklarını dile getirerek, "A Milli formayı 200'ün üstünde giymiş değerli antrenörümüz Gökhan Öner'i başantrenör olarak atamış bulunmaktayız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Karşıyaka voleybol Haberler

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