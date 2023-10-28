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Karşıyaka Medical Point, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak

Karşıyaka Medical Point, Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Maç, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak ve voleybol severler ücretsiz olarak izleyebilecek.