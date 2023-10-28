Karşıyaka Medical Point, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak
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Karşıyaka Medical Point, Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Maç, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak ve voleybol severler ücretsiz olarak izleyebilecek.
İZMİR,
KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda geçen hafta derbide konuk olduğu Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Karşıyaka Medical Point yarın evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı voleybol severler ücret ödemeden izleyebilecek. Göztepe ise deplasmanda 17.00'de zirve takipçisi Yeşilyurt önünde galibiyet mücadelesi verecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor