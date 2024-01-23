Karşıyaka Medical Point, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda mücadele eden Karşıyaka Medical Point, erteleme maçında yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak. Grupta Karşıyaka 13 maçta 8 galibiyetle 4'üncü sırada, İstanbul ekibi ise 9 galibiyetle 3'üncü basamakta yer alıyor.
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda mücadele eden Karşıyaka Medical Point, erteleme maçında yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak. İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanacak 15'inci hafta mücadelesi saat 17.00'de başlayacak. Grupta Karşıyaka 13 maçta 8 galibiyetle 4'üncü sırada, İstanbul ekibi ise 9 galibiyetle 3'üncü basamakta yer alıyor. Play-Off yarışını yakından ilgilendiren maç yeşil-kırmızılı takımın salgına yakalanması nedeniyle ertelenmişti.