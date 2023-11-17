Karşıyaka Medical Point, Cansın Şurgun'u kadrosuna kattı

TVF Kadınlar 1. Ligi'nde sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Karşıyaka Medical Point, orta oyuncu Cansın Şurgun'u kadrosuna kattı.

Karşıyaka Medical Point Voleybol Takımı, son olarak Sultanlar Ligi ekibi Sarıyer Belediye spor'da forma giyen 30 yaşındaki orta oyuncu Cansın Şurgun'u renklerine bağladı. Şurgun ile bir araya gelen Karşıyaka Medical Point Voleybol Şube Başkanı Veysi Kubba, "Sizden başarılı bir performans bekliyoruz. Hedefimiz Sultanlar Ligi ve bu hedefimize ulaşmamızda sizin katkınız büyük olacak. Güçlü bir yönetimiz var ve işin ciddiyetinin farkındayız" dedi. Şurgun ise Karşıyaka Medical Point'te olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifada ederek hedeflerinin büyük olduğunu söyledi.

Yeni yönetim, görev paylaşımı yapıp komiteleri oluşturdu

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka Medical Point Voleybol yönetimi, görev paylaşımını yapıp komiteleri de oluşturdu. Yarışmacı takımlardan sorumlu yöneticilerde A Takım sorumluları Berrin Baysak, Gökçe Noyan, Tolga Uysal, Müjdat Bilgiç ve Mert Öztamur olurken, Genç 2. Lig'de Yalçın Gökalp ve Mert Öztamur, Küçük-Yıldız'da Cem Zeren ve Erden Arpat, Mini-Midi-Spor Okulları'nda Bülent Zeytinoğlu, Barbaros Karabulut ve Fatih Sazalan oldu. Komitelerde mali işlerden Müslüm Yıldız, Rıza Bozoklar, Emre Erdil ve Yalçın Gökalp, sponsorluk ve reklamdan Berrin Baysak, Müslüm Yıldız, Bülent Zeytinoğlu, Rıza Bozoklar, Emre Erdil ve Gözde Elbay, spor okulları geliştirme, franchising ve okul organizasyonlarından Gökçe Noyan, Barbaros Karabulut ve Müjdat Bilgiç, basın ve sosyal medyadan Cem Zeren ve Nurettin Kaya, dış ilişkiler ve transferden Cem Zeren ve Yalçın Gökalp, tesislerin geliştirilmesinden Fatih Sazalan ve Bülent Zeytinoğlu, web sitesi içerik geliştirmeden ise Fatih Sazalan, Tolga Uysal, Erden Arpat, Cem Zeren, Nurettin Kaya ve Gözde Elbay sorumlu oldu. - İZMİR