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Karşıyaka Medical Point, Belaruslu pasör çaprazı Anastasiya Shupianiova'yı transfer etti

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Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu ekiplerinden Karşıyaka Medical Point, Belaruslu pasör çaprazı Anastasiya Shupianiova'yı kadrosuna kattı. Shupianiova, daha önce Rusya'nın Uralochka takımında forma giymişti.

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu ekiplerinden Karşıyaka Medical Point, dış transferde Belaruslu pasör çaprazı Anastasiya Shupianiova'yı kadrosuna kattı.

Son olarak Rusya'nın Uralochka takımında forma giyen 25 yaşındaki Shupianiova sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninde konuşan Karşıyaka Voleybol Şube Başkanı Veysi Kubba, "Daha önce de dile getirdiğimiz gibi yabancı haklarımızı en iyi oyuncularla kullanıp Karşıyaka'yı Sultanlar Ligi'ne taşıyarak en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz" dedi. 1.86 boyundaki Belaruslu voleybolcu ise yeşil-kırmızılı kulübe geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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