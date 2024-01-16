Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubunda mücadele eden Karşıyaka Medical Point, Belaruslu pasör çaprazı Anastasiya Shupianiova'yı kadrosuna kattı.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubunda mücadele eden Karşıyaka Medical Point, son olarak Rusya'nın Uralochka takımında forma giyen 25 yaşındaki Belaruslu pasör çaprazı Anastasiya Shupianiova ile sözleşme imzaladı. İzmir Ekonomi Üniversite (İEÜ) Medical Point Hastanesinde düzenlenen imza töreninde konuşan Karşıyaka Voleybol Şube Başkanı Veysi Kubba, "Daha önce de dile getirdiğimiz gibi yabancı haklarımızı en iyi oyuncularla kullanıp Karşıyaka Medical Point Voleybol takımımızı Sultanlar Ligi'ne taşıyarak en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz. Daha güçlenmiş kadromuzla lig Sultanlar Ligi hedefinde bizim için yeni başlıyor dedi.

"Burada olmaktan çok mutluyum"

Formayı giyen 186'lık pasör çaprazı da Karşıyaka Medical Point'e gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Burada olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Büyük Karşıyaka taraftarının önünde forma giymek için sabırsızlanıyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte Karşıyaka Medical Point'i Sultanlar Ligi'ne taşımak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR