Karşıyaka, Manisa Basket'i hazırlık maçında yendi
Karşıyaka, Manisa Basket'i 108-85 yenerek yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını kazandı. Karşıyaka'da McCollum 25, Webb 21 sayıyla öne çıktı. Manisa'da ise Lee 30 sayı attı.
İZMİR,
BASKETBOL Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek iki Ege temsilcisini karşı karşıya getiren yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Karşıyaka, Manisa Basket'i 108-85 yendi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 21-19, ilk yarısı 54-41, üçüncü periyodu ise 81-67 ev sahibi ekip lehine bitti. Karşıyaka'da McCollum 25, yeni yabancılardan Webb 21 sayı, Jefferson 15, Boutseile 13 sayıyla oynadı. Tepeden tırnağa kadrosunu yenileyen Manisa'da Lee 30 sayı attı. Toplam 8 hazırlık maçı yapacak Karşıyaka, 4 Eylül'de İstanbul'da Fenerbahçe'yle rakip olacak. Manisa Basket ise 5 Eylül'de Aliağa'daki Ege Cup'ta Aliağa Petkimspor'la karşılaşacak.