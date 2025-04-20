Karşıyaka, Manisa Basket'e Yenilerek Kurtuluş Fırsatını Tepti

Ligde son 4 maç öncesi Kaf-Kaf'ın 10 galibiyeti bulunurken Manisa Basket 8 galibiyette. Yeşil-kırmızılı ekip kalan haftalarda Anadolu Efes, Fenerbahçe (D), Türk Telekom ve Tofaş'la (D) zorlu maçlar oynayacak. Ligde Bursaspor'un 10, dün Galatasaray'ı yenen Darüşşafaka ve Anadolu Efes'i deplasmanda mağlup edip çok kritik galibiyetler alan Merkezefendi Basket'in 9'ar galibiyeti var. Yabancılardan Hollins'in sakatlığı nedeniyle oynamayan, fiziksel eksikliği olan Braimoh'tan da fazla yararlanamayan Karşıyaka'da antrenör Ahmet Çakı ligde kalacak galibiyetleri almak için odaklanacaklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor