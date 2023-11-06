Karşıyaka Liderlik Koltuğunu Kaybetti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta haftayı bay takım olarak geçen Karşıyaka, rakiplerinin kazanmasıyla 8 maçın 7'sinde koruduğu liderlik koltuğundan oldu.

Bay geçtiği hafta öncesi çıktığı iki maçta galip gelemeyerek 5 puan yitirince zirveden olan yeşil-kırmızılılarda teknik direktör Ersin Aka, takımına güvendiğini, grubun en iyi ekibi olduklarını söyledi. Bay haftasını fırsata çevirerek Çeşme kampında bir arada çok iyi bir çalışma ortamı bulduklarını belirten Ersin Aka, "Takımımızı kadro mühendisliği anlamında kurduğumuzda ilk günde söylemiştim, şu anda da söylüyorum kadro kalitemiz, derinlik anlamında olsun, bireysel anlamda olsun ligin üzerinde ve bu biz bu ligin en iyi takımıyız. Karakter olarak gerçekten camiasını benimseyen, takım arkadaşlarını, kulübünü benimseyen bir takıma sahip olduğumuzu belirtmek isterim. Bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.

"Gerek yönetimimiz, gerek teknik heyetimiz, gerek çalışan personel olarak bundan son derece memnunuz" diyen Aka, "Tek problemimiz biraz daha ağır gittiğini düşündüğüm oyunsal anlamdaki sıkıntılarımız. Bunun da sebeplerini asla bir eleştiri olarak söylemiyorum, ilki çok yeni bir takım olmamız ikincisi de daha çok üst liglerden gelen oyuncularımın bu ligin oyununa ve karakterine çok uyum sağlayamamaları olarak görüyorum. Futbol bir süreç işi, yatırım işi, bunun belli kıstasları var, bunun fiziksel, mental, taktik ve teknik olarak bir gelişimi var. Oyuncunun bulunduğu ortama uyum sağlaması var. Bu konuda gerçekten zorlandığımızı belirtmek istiyorum. Ama her şeye rağmen geldiğimiz noktada bu ligde hedefine ulaşacak bir takım olduğumuzu, bunu başarabileceğimizden de en ufak bir şüphem olmadığını da belirtmek istiyorum" açıklaması yaptı.