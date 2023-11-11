Karşıyaka, liderlik koltuğunu geri almak için Anadolu Üniversitesi'ne konuk olacak

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta maç yapmadan bay olarak geçirdiği haftada rakiplerinin kazanmasıyla liderlikten inen Karşıyaka yarın Anadolu Üniversitesi deplasmanında koltuğu geri almaya çalışacak. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sahası'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Ligde oynadığı son iki maçta galip gelemeyerek 5 puan yitiren yeşil-kırmızılı ekip, grubunda 16 puanla dördüncü sıraya geriledi. Bu sezon profesyonel lige çıkan Anadolu Üniversitesi'nin ise 11 puanı bulunuyor. Karşıyaka maçın oynanacağı sahanın zemini suni çim olduğu için İzmir'de hafta içinde Atatürk Stadı Yan Sahaları'nda antrenman yaptı.

Öte yandan İzmir ekibinde hafif sakatlıkları süren Ferdi, Alpay ve Enes Nalbantoğlu oynayabilecek durumda.