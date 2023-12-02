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Karşıyaka, liderlik için umutlanıyor

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Karşıyaka, son 2 maçı kazanarak liderliği geri almak için umutlanıyor. Bulvarspor'u ağırlayacak olan Karşıyaka, 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Maçın başlama saati 14.00 olarak belirlendi.

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Recep Umut yönetiminde çıktığı son 2 maçı kazanarak liderliği geri almak için yeniden umutlanan Karşıyaka yarın son sıradaki Bulvarspor'u 3'te 3 için ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Bilet fiyatları öğrenci 35, maraton 75, numaralı 125 TL olarak belirlendi.

Karşıyaka'da bu maç öncesi Adem Büyük'ün cezası biterken, Bilal de iyileşti. Takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Emre Gemici'nin ise kadroda yer alması beklenmiyor. Kaf-Kaf devrenin bitimine 3 maç kala 22 puanla zirveyi paylaşan Batman Petrolspor ve Turgutluspor'un 2 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Bulvarspor ise 8 puanla son basamakta bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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