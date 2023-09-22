Karşıyaka, liderlik hedefiyle Pazarspor deplasmanına çıkacak

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta oynadığı ilk iki maçı farklı kazanarak liderlik koltuğuna kurulan Karşıyaka yarın Pazarspor deplasmanına 3'te 3 yapma hedefiyle çıkacak. Rize Pazar İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Sakat ve cezalı futbolcusu bulunmayan Kaf-Kaf, rakibini de yenerek 24 yıl sonra sezona üst üste 3 galibiyetle başlamaya çalışacak.

Yeşil-kırmızılı ekip son olarak 1999-2000 sezonunda ligin ilk 4 maçını kazandı. Kaf-Kaf bu sezon Eynesil Belediyespor'u 3-1, Amasyaspor FK'yı 5-1 yenerek 7 yıl sonra ilk 2 haftada 2'de 2 yaptı. Pazar'da seriyi sürdürüp liderliğini korumayı isteyen İzmir temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda 27 Eylül Çarşamba günü Bergama Sportif'i konuk edip, ardından ligde yine evinde 1 Ekim Pazar günü Turgutluspor'u ağırlayacak.