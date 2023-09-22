Karşıyaka, liderlik hedefiyle Pazarspor deplasmanına çıkacak
TFF 3. Lig 2. Grup lideri Karşıyaka, üst üste 3. galibiyet için Pazarspor deplasmanına çıkacak.
İZMİR,
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta oynadığı ilk iki maçı farklı kazanarak liderlik koltuğuna kurulan Karşıyaka yarın Pazarspor deplasmanına 3'te 3 yapma hedefiyle çıkacak. Rize Pazar İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Sakat ve cezalı futbolcusu bulunmayan Kaf-Kaf, rakibini de yenerek 24 yıl sonra sezona üst üste 3 galibiyetle başlamaya çalışacak.
Yeşil-kırmızılı ekip son olarak 1999-2000 sezonunda ligin ilk 4 maçını kazandı. Kaf-Kaf bu sezon Eynesil Belediyespor'u 3-1, Amasyaspor FK'yı 5-1 yenerek 7 yıl sonra ilk 2 haftada 2'de 2 yaptı. Pazar'da seriyi sürdürüp liderliğini korumayı isteyen İzmir temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda 27 Eylül Çarşamba günü Bergama Sportif'i konuk edip, ardından ligde yine evinde 1 Ekim Pazar günü Turgutluspor'u ağırlayacak.