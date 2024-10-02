Üye Girişi
Haberler

Karşıyaka, La Laguna Tenerife'ye 87-76 Yenildi

Karşıyaka, La Laguna Tenerife'ye 87-76 Yenildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Karşıyaka, konuk ettiği İspanyol takımı La Laguna Tenerife'ye 87-76 mağlup oldu. İlk periyot eşitlikle geçilirken, ikinci ve üçüncü periyotlarda Tenerife'nin etkili oyunu galibiyeti getirdi.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Martin Vulic (Hırvatistan), Andris Aunkrogers (Letonya)

Karşıyaka : Kenan Sipahi 11, McDermott 5, Jefferson 9, Webb 15, Boutsiele 8, McCollum 16, Russell 8, Hakan Sayılı, Muhsin Yaşar 4

La Laguna Tenerife: Fitipaldo 16, Scrubb 5, Kramer 8, Doornekamp 5, Guerra 20, Willis 19, Diop, Costa, Sastre 9, Shermadini 3, Abromaitis 2

1. Periyot: 23-23

Devre: 39-46

3. Periyot: 57-65

Diskalifiye: 15.31 Txus Vidorreta (La Laguna Tenerife Başantrenörü)

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Karşıyaka, konuk ettiği İspanyol ekibi La Laguna Tenerife'ye 87-76 yenildi.

Müsabakaya 5-0'lık seriyle başlayan Karşıyaka, aradaki farkı 6 sayıya (11-5) kadar çıkarsa da konuk ekip, 7. dakikada Kramer'in 3 sayılık basketiyle 16-14 üstünlük kurdu. İlk periyot 23-23 eşitlikle tamamlandı.

İkinci periyotta Russell ve McCollum'un 3 sayılık basketleriyle aradaki farkı 7 sayıya (38-31) kadar yükselten yeşil-kırmızılı ekibe 13-0'lık seriyle cevap veren La Laguna Tenerife son dakika içinde 44-38 üstünlük kurdu. Konuk takım soyunma odasına 46-39 önde gitti.

Üçüncü periyotta aradaki farkı 9 sayıya (54-45) çıkaran rakibi önünde Karşıyaka 57-57 eşitliği sağlasa da, 8-0'lık seri yakalayan Tenerife periyodu 65-57 üstün bitirdi.

Son periyotta farkı 14 sayıya (77-63) kadar yükselten Tenerife, müsabakadan 87-76 galip ayrıldı.

La Laguna Tenerife Başantrenörü Txus Vidorreta, ikinci periyotta aldığı iki teknik faulün ardından diskalifiye edildi.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Basketbol Karşıyaka Güncel Spor

ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor

ABD, İran'a büyük darbeyi vurmaya hazırlanıyor

 Hizbullah, Lübnan'da bir köye sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı

Hizbullah görüntüleri yayınladı! İsrail askerleri bozguna uğradı

 İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı

Tansiyon düşmüyor! İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik

Dilan Polat yeni şarkısını çıkardı! Sözleri de bir hayli iddialı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lille Real Madrid hangi kanalda? Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Sandık Kokusu 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 31. bölüm fragman izleme linki var mı? Liverpool Bologna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Liverpool Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Taş Kağıt Makas 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taş Kağıt Makas 2 Ekim yeni bölüm fragman izleme linki var mı? Sturm Graz Club Brugge CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sturm Graz Club Brugge maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kuruluş Osman 166. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Ekim Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Dinamo Zagreb Monaco CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Dinamo Zagreb Monaco maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 165. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle! Leipzig Juventus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Leipzig Juventus maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Lille Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Lille Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Aston Villa Bayern Münih CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Aston Villa Bayern Münih maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title