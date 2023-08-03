Karşıyaka Kulübü Vergi Borcunun İlk Taksidini Ödedi

KONGRE sürecine kilitlenen İzmir temsilcisi Karşıyaka'da yapılandırma kapsamına alınıp 31 Temmuz'da yatırılmayan kulübün vergi borcunun ilk taksidi ödendi. Ödeme süreci bugün mesai bitimine kadar uzatılan borcun 1.4 milyon TL'ye yakın tutardaki ilk taksidi yatırılarak borç yapılandırmasının bozulmasının önüne geçildi. Yeşil-kırmızılılarda kulübün özel bir borsa aracılığıyla çıkararak alacaklı futbolcu, yerli basketbolcu, antrenör ve voleybolcular ile personele de dağıttığı kripto paralarla ilgili sıkıntılar da çözülmeye başladı. Ellerindeki kripto paraların ilk fazını 12 Temmuz'da satmalarına rağmen ödeme bir türlü hesaplarına geçmeyen futbolculara ödemeler yapılmaya başladı. Bazı futbolcular, çalışanlar ve yöneticilerin sattıkları kripto paraların nakite çevrilip hesaplarına yattığı öğrenildi. Bir kısım ise halen ödeme yapılmasını bekliyor.