Karşıyaka Kulübü'nün kripto para krizi

İzmir temsilcisi Karşıyaka'da 12 Ağustos'a olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan mevcut yönetimin çıkarıp kulüpten alacaklı futbolcu, basketbolcu, voleybolcu ve çalışanlara alacaklarına karşılık dağıttığı kripto paralarla ilgili yeni bir kriz patlak verdi. Daha önce alım-satıma açılış tarihi 28 Haziran'dan 12 Temmuz'a çekilen, anlaşma yapılan özel borsada listelenir listelenmez aynı gün içinde işlemleri kilitlenip değeri yüzde 50 civarında düşen coinleri satan kulübün TFF 3'üncü Lig'deki futbol takımının oyuncuları paralarını bir türlü tahsil edemedi. Coin borsada 12 Temmuz gecesi listelenir listelenmez ellerindeki kripto paraların yüzde 25'ini satarak nakite çeviren futbolcuların paraları bir türlü hesaplarına geçmedi. Aradan geçen 8 günde yönetim ve coinlerin satıldığı özel borsayla temasa geçen futbolcular net yanıt alamadı. Yönetimle anlaşmaları gereği kulüpten alacaklarını tahsil edebilmek için ellerindeki coinlerin kalan yüzde 35'ini ağustos ayında, yüzde 40'ını ise ekimde satacak futbolcular büyük şok yaşadı. Oyuncular paralarını coin ile tahsil edemezlerse alacakları için Futbol Federasyonu'nun yolunu tutacak. Yönetimin Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki tadilat çalışmalarını yürüten firmaya da bu coin ile ödeme yaptığı, paralarını tahsil edemeyen firma yetkilileri çalışmaları durdurduğu için tesisin sezon öncesi hazır durumda olmadığı öğrenildi. Sezon hazırlıkların bu nedenle gecikmeli başlayabileceği veya takımın direkt kampa götürüleceği belirtildi. Yönetim coinle yapılan ödemeleri kulübün mevcut borcundan düştüştü. Kulübün kripto para projesi salı günü yapılan mali genel kurulda da tartışma konusu olmuş,