Karşıyaka kritik virajda

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta pazar günü deplasmanda Play-Off hattındaki rakiplerinden Efeler 09 SFK ile karşılaşacak Karşıyaka, dişli rakibini dize getirmesi halinde ilk yarının son 3 haftasına önemli bir fikstür avantajıyla girecek.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta pazar günü deplasmanda Play-Off hattındaki rakiplerinden Efeler 09 SFK ile karşılaşacak Karşıyaka, dişli rakibini dize getirmesi halinde ilk yarının son 3 haftasına önemli bir fikstür avantajıyla girecek. Yeşil-kırmızılı takım devrenin son 3 maçında kümede kalma mücadelesi veren Bulvarspor, Hacettepe 1945 (D) ve Sapanca Gençlikspor'la karşılaşacak.

Geçen hafta evinde Kelkit Hürriyetspor'u 2-0 mağlup eden Kaf-Kaf, 5'te 5 yapması durumunda ilk yarı sonunda şampiyonluk yarışına ağırlığını koyacak. İzmir temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Adem Büyük forma giyemeyecek. Öte yandan Aydın İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla Karşıyaka taraftarına deplasman yasağı getirildi.