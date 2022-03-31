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Karşıyaka kritik haftada

Demirören Haber Ajansı - Ergin Karataş - Spor
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Karşıyaka kritik haftada

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 6 maça 37 puanla 11'inci sırada giren Karşıyaka, bu hafta Modafen deplasmanına alt sıralarla bağını tamamen koparma hedefiyle çıkacak.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 6 maça 37 puanla 11'inci sırada giren Karşıyaka, bu hafta Modafen deplasmanına alt sıralarla bağını tamamen koparma hedefiyle çıkacak. Son 2 sıradaki Karabükspor ve Ceyhanspor'un umutlarını haftalar önce tüketip amatöre düştüğü grupta sezon sonunda 2 takım daha lige veda edecek. Grupta son 6 maç öncesi Gümüşhanespor 29, Modafen 30 puanla düşme hattında yer alıyor.

Karşıyaka bu hafta Modafen'i yenerse alt gruptan iyice uzaklaşacak. Yeşil-kırmızılı ekibin mağlubiyet durumunda ise son 5 maça düşme hattının 4 puan üzerinde girip yeniden tehliye yaşama ihtimali var. Teknik direktör Erman Güraçar yönetiminde son haftalarda çıkışa geçen Karşıyaka, pazar günü Modafen deplasmanında iyi gidişini sürdürüp tamamen rahatlamayı hedefliyor.


Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Haberler

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