Karşıyaka kongreden sonra gaza basacak - Haberler

Futbol ve voleybolda A takım düzeyinde sezonu tamamlayan, basketbolda yoluna devam eden Karşıyaka'da yeni sezon planlaması mali genel kurulun ardından hızlanacak. Yeşil-kırmızılılarda olağan mali kongrenin tarihinin hafta başında ilan edilmesi beklenirken, takımların kadro yapılanmaları ile transferler genel kurulun ardından hız kazanacak.

Karşıyaka'da 2 yıllık daha görev süresi bulunan yönetim yeni sezonda futbolda teknik direktör Erman Güraçar, basketbolda Antrenör Ufuk Sarıca, voleybolda ise Antrenör Reşat Yazıcıoğulları'yla devam edecek. Mali genel kurulun ardından takımlarla ilgili rapor alacak Başkan Turgay Büyükkarcı, ardından yönetimiyle transfere girişecek.