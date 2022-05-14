Karşıyaka kongreden sonra gaza basacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karşıyaka kongreden sonra gaza basacak

Demirören Haber Ajansı - Ergin Karataş - Spor
 - Güncelleme:
Karşıyaka kongreden sonra gaza basacak

Futbol ve voleybolda A takım düzeyinde sezonu tamamlayan, basketbolda yoluna devam eden Karşıyaka'da yeni sezon planlaması mali genel kurulun ardından hızlanacak.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

Futbol ve voleybolda A takım düzeyinde sezonu tamamlayan, basketbolda yoluna devam eden Karşıyaka'da yeni sezon planlaması mali genel kurulun ardından hızlanacak. Yeşil-kırmızılılarda olağan mali kongrenin tarihinin hafta başında ilan edilmesi beklenirken, takımların kadro yapılanmaları ile transferler genel kurulun ardından hız kazanacak.

Karşıyaka'da 2 yıllık daha görev süresi bulunan yönetim yeni sezonda futbolda teknik direktör Erman Güraçar, basketbolda Antrenör Ufuk Sarıca, voleybolda ise Antrenör Reşat Yazıcıoğulları'yla devam edecek. Mali genel kurulun ardından takımlarla ilgili rapor alacak Başkan Turgay Büyükkarcı, ardından yönetimiyle transfere girişecek.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Karşıyaka, Futbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title