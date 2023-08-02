Karşıyaka, Kırşehir FSK'dan Hakan Erçelik'i transfer etti

Karşıyaka, Kırşehir FSK'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Erçelik'i kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için transferlere tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Kaf-Kaf, bir transfer takviyesi daha yaptı ve Kırşehir FSK'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Erçelik'i kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "2000 doğumlu orta saha oyuncusu Hakan Erçelik ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hakan'a hoş geldin diyoruz ve takımımızla birlikte başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR