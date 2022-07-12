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Karşıyaka, Kerem için pazarlıkta

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Karşıyaka, Kerem için pazarlıkta

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Kerem Pala'yı bu kez bonservisiyle satın almak için 2'nci Lig temsilcisi Çorum FK ile sıkı bir pazarlığa girişti.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Kerem Pala'yı bu kez bonservisiyle satın almak için 2'nci Lig temsilcisi Çorum FK ile sıkı bir pazarlığa girişti. Teknik Direktör Erman Güraçar'ın yeni sezonda da kadroda görmek istediği 23 yaşındaki futbolcu için kulübünün 500 bin TL bonservis ücreti talep ettiği öğrenildi.

İstenen bonservis ücretini, bütçesini zorlaması nedeniyle yüksek bulan Karşıyaka, Çorum ekibiyle henüz anlaşma sağlayamadı. İzmir ekibi orta yolu bulmak için pazarlıkları sürdürüyor. Geçen sezon devre arasında geldiği yeşil-kırmızılı takımda 14 maçta görev alıp, 1 de gol atan forvet arkası Kerem, kanatlarda da görev yapabiliyor.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Çorum Belediyespor Karşıyaka Spor Haberler

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