Karşıyaka, Kelkit Hürriyetspor'u mağlup ederek zirveye göz kırpıyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka, evinde Kelkit Hürriyetspor'u 2-0 yenerek zirve yarışında iddialı bir şekilde ilerliyor. Kulüp Başkanı Azat Yeşil, takımın performansından memnun olduklarını ve şampiyonluğa inandıklarını belirtti.

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Kelkit Hürriyetspor'u 2-0 yenerek gözünü yeniden zirveye çeviren Karşıyaka, Efeler 09 karşılaşmasının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Antrenör Recep Umut gözetimindeki haftanın ilk çalışmasını Kulüp Başkanı Azat Yeşil, Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan Cenk Karace ve Futboldan Sorumlu Asbaşkan Mustafa Taşova da takip etti.

Recep Umut ve ekibine güvendiklerini, çıktıkları ilk maçta yüzlerini güldürün bir sonuç aldıklarını belirten Kulüp Başkanı Azat Yeşil, "Bu galibiyetin devamını bekliyoruz. Güzel oyunumuzu sürdürüp Aydın deplasmanından da istediğimiz sonucu alacağımıza olan inancımız tam. Kadro kalitemiz bu ligin üzerinde ve bunu sonuçlara yansıtarak sezon sonu şampiyon olacağımıza yürekten inanıyoruz" dedi.