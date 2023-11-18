Karşıyaka, Kelkit Hürriyetspor'u 2-0 Mağlup Etti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka evinde Kelkit Hürriyetspor'u 54 dakika 10 kişi oynadığı maçta 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip 7'nci dakikada Adem Büyük İLE öne geçerken, 10'uncu dakikada Kelkit Hürriyetspor'dan Batuhan kendi kalesine gol attı. Karşıyaka'da Adem, 36'ncı dakikada kırmızı kart gördü, 71'inci dakikada Yasin penaltıdan faydalanamadı. Bu sonuçla Karşıyaka 19 puana ulaştı, Kelkit Hürriyetspor 11 puanda kaldı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Muhammed Selim Özbek, Recep Korkmaz, Samet Kaya

KARŞIYAKA: Haydar - Cenk, Alpay, Ömer Alper, Ferdi, Barış (Dk. 72 Emre Keleşoğlu), Sefa, Adem, Enes Nalbantoğlu (Dk. 72 Hakan), Mustafa, Fatih Taşdelen (Dk. 90+1 Erdinç)

KELKİT HÜRRİYETSPOR: Furkan - Ali Osman (Dk. 46 İdris), Muhammet Öz, Mustafa Yorulmaz (Dk. 46 Mustafa Aydoğdu), Muhammet Yılmaz (Dk. 24 Enes), Hamza (Dk. 82 Onur), Sercan, Mertkan, Batuhan (Dk. 72 Abdullah Sezgin), Cenk Celil, Emre

GOLLER: Dk. 7 Adem, Dk. 10 Batuhan (KK) ( Karşıyaka )

KIRMIZI KART: Dk. 36 Adem ( Karşıyaka )

SARI KARTLAR: Haydar, Ferdi ( Karşıyaka )

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka evinde Kelkit Hürriyetspor'u 54 dakika 10 kişi oynadığı maçta 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip 7'nci dakikada Adem Büyük İLE öne geçerken, 10'uncu dakikada Kelkit Hürriyetspor'dan Batuhan kendi kalesine gol attı. Karşıyaka'da Adem, 36'ncı dakikada kırmızı kart gördü, 71'inci dakikada Yasin penaltıdan faydalanamadı. Bu sonuçla Karşıyaka 19 puana ulaştı, Kelkit Hürriyetspor 11 puanda kaldı.

7'nci dakikada Karşıyaka öne geçti. Cenk Ahmet'in savunmadan gönderdiği uzun pasta ceza sahasında topu kontrol eden Adem, iki rakibine rağmen düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 1-0.

10'uncu dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan kornerde Sefa ön direğe kesti, Batuhan ters bir kafa vuruşuyla topa kendi ağlarına yolladı: 2-0.

36'ncı dakikada Adem, Kelkit kaptanı Hamza'ya yaptığı faul nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Tecrübeli oyuncu ilk sarı kartını hakeme itiraz nedeniyle gördü.

İlk yarı Karşıyaka'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

55'inci dakikada sol kanattan gelişen konuk ekip atağında Cenk Celil ortasını yaptı, Enes Ocak'ın volesinde kaleci Haydar gole izin vermedi.

64'üncü dakikada Karşıyaka tehlikeli geldi. Soldan Ferdi'nin yerden ortasında müsait pozisyondaki Fatih Taşdelen'in vuruşunda kaleci Furkan gole izin vermedi.

70'inci dakikada sağdan Enes'in yerden ortasında Cenk Celil topa eliyle müdahale edince Hakem Muhammed Selim Özbek, penaltı noktasını gösterdi.

71'inci dakikada Yasin'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Furkan topu çıkardı. Dönen topu Barış tamamladı, Furkan bir kez daha gole izin vermedi.

90+3'üncü dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Soldan Abdullah'ın ortasında Mustafa gelişine vurdu, top yan direkten döndü.

Karşıyaka maçı 2-0 kazandı.