Karşıyaka, Kelkit Hürriyetspor maçına çıkacak

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk yarışında önemli kayıplar yaşayan Karşıyaka, Kelkit Hürriyetspor ile karşılaşacak. Teknik direktörlük konusunda ise Mustafa Sarıgül ve Mesut Bakkal ile görüşmeler sürüyor.

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçında 2 yenilgi, 1 beraberlik alıp şampiyonluk yarışında önemli kayıplar yaşayan Karşıyaka yarın evinde Kelkit Hürriyetspor'la karşılaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki randevuyu Muhammed Selim Özbek yönetecek. Maçın biletleri öğrenci 35, maraton ve deplasman tribinü 75, numaralı tribün 125 TL'den satışa sunuldu.

Geçen hafta deplasmanda alınan 3-2'lik Anadolu Üniversitesi mağlubiyeti sonrası teknik direktör Ersin Aka ile yollarını ayıran yeşil-kırmızlılar, sahaya Antrenör Recep Umut idaresinde çıkacak. Kaf-Kaf'ta sakatlığı bulunan Emre ve çapraz bağ ameliyatı olan Efe görev yapamayacak.

MESUT BAKKAL GÜNDEMDE

Teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan'dan sonra Vanspor'dan ayrılan Mustafa Sarıgül'le masaya oturan yönetim son olarak gündemine Mesut Bakkal'ı aldı. Kurmayların ilk görüşmede anlaşma sağlayamadığı Sarıgül'ün ardından tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal'la temasa geçtiği belirtildi. Yeşil-kırmızılıların iki teknik adamla görüşmeleri sürdüğü ifade edildi.