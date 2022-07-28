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Karşıyaka kaleci Enes'le imzaladı

Karşıyaka kaleci Enes'le imzaladı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka, daha önce prensipte anlaşma sağladığı kaleci Enes Kalyoncu ile resmi sözleşme imzaladı.

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka, daha önce prensipte anlaşma sağladığı kaleci Enes Kalyoncu ile resmi sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Altınordu altyapısında yetişen ve daha önce Niğde Anadolu'da kiralık olarak forma giyen 2001 doğumlu genç kaleciyi 3 yıllığına renklerimize bağladık. Enes'e hoş geldin diyoruz ve takımımızla birlikte başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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