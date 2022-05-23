Karşıyaka kaleci almayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karşıyaka kaleci almayacak

Demirören Haber Ajansı - Ergin Karataş - Spor
 - Güncelleme:
Karşıyaka kaleci almayacak

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi transfer yasağını yine kaldırarak defans, orta saha ve forveti takviye etmek isteyen Karşıyaka, kale için ise arayış yapmayacak.

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi transfer yasağını yine kaldırarak defans, orta saha ve forveti takviye etmek isteyen Karşıyaka, kale için ise arayış yapmayacak. Mevcut file bekçilerinden geçen sezon birinci kaleci olan Yusuf ile önceki sezonlardaki takımın bankosu Erdoğan'ın sözleşmelerinin devam ettiği Karşıyaka'da devre arasında gelen Evra Saner ile Efe de alternatifler arasında yer alıyor. Geçen sezon başında alınıp hiç forma giyemeyen, ardından sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Yunus ise takımdan ayrıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title