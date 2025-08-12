Karşıyaka, Justin Alston ile Sözleşme İmzaladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Karşıyaka, ABD'li uzun forvet Justin Alston ile 2025-2026 sezonu için sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Alston'un Karşıyaka forması giyeceği duyuruldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ABD'li uzun forvet Justin Alston ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Justin Alston Karşıyaka'mızda. Son olarak geçtiğimiz sezonu Hapoel Holon'da tamamlayan Justin Alston, 2025-2026 sezonunda Karşıyaka forması giyecek. Justin'e yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı

İstanbul için uyarı üstüne uyarı! 3 ilçede alarm verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak

Kuyumculardan altın için rekor tahmin! Hem tarih hem de rakam verdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.