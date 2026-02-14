Haberler

TFF 3. Lig: Karşıyaka: 3 İzmir Çoruhlu FK: 1

TFF 3. Lig 4. Grup 21. hafta mücadelesinde Karşıyaka, sahasında İzmir Çoruhlu FK'yı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta goller Alpay Eroğlu, Hıdır Aytekin ve Yasin Uzunoğlu'ndan geldi.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup 21. hafta mücadelesinde sahasında İzmir Çoruhlu FK'yı 3-1 mağlup etti.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Sinan Özcan, Musa Çetindemir, Giray Kara

Karşıyaka : Muharrem Tunay Meral, Harun Kaya, Tolga Ünlü (Berat Şahin dk. 46), Alpay Eroğlu, Mücahit Aslan (Yakup Arda Kılıç dk. 86), Hıdır Aytekin, Samet Sargın, Erhan Öztürk (Onur İnan dk. 86), Ömer Faruk Sezgin (Murat Arslan dk. 69), Hüseyin Gündüz (Yasin Uzunoğlu dk. 62), Selim Demirci

Yedekler: Ethem Örgev, Yusuf Gassan Karasu, Arda Baran Eren, E. Kodalak, Sadri Ege Dipçi

Teknik Direktör: Burhanettin Basatemür

İzmir Çoruhlu FK: Amir Güren, Kadir Yiğit, Berat Polat (İsmail Haktan Odabaşı dk. 75), Emir Can Yusuf, Mustafa Burak Gündoğan (Tuğcan Alp Öztürk dk. 44), Zeynullah Türkay, Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Çelik, Halil İbrahim Keleş, Murat Komili, Salih Tokgöz (Muhammet Özer dk. 44)

Yedekler: Kuzey Yücel, Okan Şentürk, Atalay Çayırlı, Kayra Mert Ak, Doğan Atız, Arda Yılman, Yaşar Kılkışlılar

Teknik Direktör: Levent Eriş

Goller: Alpay Eroğlu (dk. 32), Hıdır Aytekin (dk. 66), Yasin Uzunoğlu (dk. 72) (Karşıyaka), Murat Komili (dk. 58) (İzmir Çoruhlu FK)

Sarı kartlar: Berat Şahin (Karşıyaka), Berat Polat (İzmir Çoruhlu FK) - İZMİR

500

