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Karşıyaka iskeleti koruyacak

Demirören Haber Ajansı - Ergin Karataş - Spor
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Karşıyaka iskeleti koruyacak

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta iddiası bulunmayıp son 4 haftada prestij mücadelesi verecek Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, yeni sezonda takımın iskeleteni koruyup nokta takviyeler yapmak istediklerini söyledi.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta iddiası bulunmayıp son 4 haftada prestij mücadelesi verecek Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, yeni sezonda takımın iskeleteni koruyup nokta takviyeler yapmak istediklerini söyledi. Bu sezon transfer yasağını 5 yıl sonra açarak sezon başı ve devre arasında toplam 20 takviye yapan yeşil-kırmızılılarda Erman Güraçar, "Takımın son haftalarda geldiği durumdan memnunuz. Bu kadroyu ana hatlarıyla koruyup net oyuncu takviyeleri yapmak istiyoruz. Çok transfere sıcak bakan bir teknik direktör değilim. Ne kadar çok transfer, o kadar hata yapmışsınız demektir. Bu kadro, birkaç iyi takviyeyle hedefe oynayacak güçte" dedi. Kaf-Kaf'ta Erman Güraçar, kalan haftalarda genç futbolculardan daha çok yararlanacaklarını açıklamıştı.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Haberler

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